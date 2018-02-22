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На ВДНХ 23 февраля можно будет сразиться с роботом-гладиатором

Москва
22 февраля, 9:21 UTC+3

Робот-тренажер может вести видеозапись и оценивать результаты боя

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© Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Гости павильона №2 и "Робостанции" на ВДНХ в праздничные дни 23-25 февраля смогут поупражняться в рукопашном бое с механическим роботом-тренажером, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Робот-гладиатор - новый экспонат нашей выставки. Участнику спарринга при выходе на ринг выдадут защитную экипировку - шлем и жилет. Все части робота-гладиатора мягкие. Они обтянуты поролоном и искусственной кожей, поэтому машина не причинит вреда сопернику, и сломать что-то практически невозможно", - приводится в сообщении, опубликованном в четверг, комментарий пресс-службы "Робостанции".

Робот ростом 170 см оснащен пятью манипуляторами, имитирующими руки и ноги спарринг-партнера, и способен вести видеозапись боя и оценивать результаты тренировки. Управляет роботом оператор при помощи сенсорного дисплея.

Отмечается, что на выставке "Робостанция", открытой в павильоне №2 в 2015 году, представлено более 20 роботов отечественного и зарубежного производства, с которыми можно пообщаться, потанцевать или сыграть в шахматы, баскетбол и крестики-нолики.

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