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Вильфанд: оттепель в Москве в первые дни весны пока не предвидится

Москва
25 февраля, 14:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, февраля. /ТАСС

По словам главы Гидрометцентра, погода станет чуть мягче и теплее относительно последних дней февраля

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МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Календарная весна в Москве начнется с относительного "потепления", оттепели до 5 марта не ожидается. Об этом сообщил в воскресенье ТАСС директор Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

По его словам, погода станет чуть мягче, будет теплее относительно последних дней февраля, но температура так и останется ниже климатической нормы.

"Температура повысится, днем будет от 6 до 8 градусов мороза, а ночью будет выше минус 20 градусов. Будет теплее практически на 7-10 градусов, но при этом будет по-прежнему холодно и существенно ниже нормы многолетних значений, которые будут характерны для начала марта. Поэтому понятие "потеплеет" в данном случае относительное. Действительно, потеплеет относительно последних дней февраля", - сказал Вильфанд, добавив, что погода по-прежнему останется довольно суровой.

"2 марта тоже "потепление", но в кавычках. Ночью будет 12..17 градусов мороза, днем - минус 4..9 градусов, что на 5..6 градусов будет ниже нормы. Существенного повышения температуры пока не просматривается. Оттепель в обозримом для метеорологов будущем (до 5 марта) не предвидится, поэтому пока суровые будни в конце февраля и относительное потепление по отношению к норме - в начале марта", - сказал Вильфанд.

По его словам, с первых дней марта начнет заметно падать атмосферное давление, прогнозируется облачная погода и снег.

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