На Юго-Западе Москвы появилось новое еврейское кладбище

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Еврейское кладбище, которое открылось рядом с Востряковским кладбищем на Юго-Западе Москвы и рассчитано на 6 тыс. могил, позволит полностью решить в столице проблему захоронений в соответствии с иудейскими религиозными традициями. Об этом сказал главный раввин России Берл Лазар, открывая кладбище, передает в воскресенье пресс-служба Федерации еврейских общин России (ФЕОР).

"Мы, наконец, получили полноценную территорию для еврейских захоронений на Востряковском кладбище. В последние годы эта проблема стояла для нас крайне остро - из-за нехватки места физически не было возможности хоронить умерших по еврейскому закону", - отметил Берл Лазар. "Сейчас все это, наконец, доступно каждой еврейской семье в Москве", - добавил он.

"Это кладбище стало шестым еврейским кладбищем в столице. Площадь кладбища составляет 6 га, и рассчитано примерно на 6 тыс. могил", - пояснили в пресс-службе ФЕОР.

"Традиция еврейских похорон насчитывает несколько тысяч лет. <...> Согласно мудрецам Талмуда, заповедь захоронения покойника по еврейскому обряду - одна из важнейших. К сожалению, масштабная ассимиляция евреев в ХХ веке привела к тому, что эта традиция стала утрачиваться, и мы встречаемся с рядом случаев, когда сыновья скончавшегося еврея выбирают вместо традиционного обряда погребения кремацию", - рассказал президент ФЕОР Александр Борода.

Он пояснил, что, согласно иудейским канонам, поскольку в конце времен произойдет телесное воскресение из мертвых, тело умершего должно быть похоронено в земле, а не сожжено.

"Это, безусловно, очень важно, - то, что сегодня у евреев России есть возможность похоронить близких на еврейском кладбище, соблюдая все законы очень ответственной церемонии", - заключил раввин.