Четыре электрички задержаны на Горьковском направлении МЖД из-за травмы человека на путях

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Четыре электропоезда на Горьковском направлении Московской железной дороги (МЖД) задержаны в воскресенье из-за травмирования человека при переходе железнодорожных путей. Об этом сообщила пресс-служба Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) в Telegram.

"Горьковское направление. Задержаны: п. 6870 (Москва - Крутое) на 15 минут, п. 6870 (Москва - Электрогорск) на 13 минут, п. 6826 (Москва - Электрогорск) на 10 минут, п. 6928 (Москва - Петушки) на 10 минут. Предварительная причина: травмирование человека при несанкционированном проходе через ж/д пути", - говорится в сообщении.