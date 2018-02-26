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Более 2 тыс. кабинетов врачей общей практики оборудовали в поликлиниках Москвы

Москва
26 февраля, 9:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, февраля. /ТАСС

Кроме того, в медучреждениях города появилось более 500 манипуляционных кабинетов

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© Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Терапевты Москвы смогут вести прием граждан в специально оборудованных кабинетах. Об этом сообщается в понедельник на портале мэра и правительства Москвы.

"Кабинеты врачей общей практики оборудовали во всех столичных поликлиниках. Это более двух тысяч помещений для ведения приема и порядка 550 манипуляционных кабинетов", - говорится в сообщении.

Как сообщил руководитель департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун, слова которого приводятся на портале, количество таких кабинетов будет увеличиваться. Он отметил, что с марта прошлого года специалисты департамента закупили и установили в поликлиниках 15 тыс. единиц медицинского оборудования.

К врачам общей практики относятся терапевты, которые прошли профессиональную переподготовку и получили специальные знания в отоларингологии, офтальмологии, неврологии и хирургии. В этом году их число увеличится до трех тысяч человек.

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