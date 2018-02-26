Коммунальные службы Москвы ликвидируют последствия разлива воды на востоке города

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Коммунальные службы столицы ликвидируют последствия разлива из трубопровода холодного водоснабжения в Восточном административном округе. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы.

"На месте работают ремонтные бригады "Мосводоканала". Отключение потребителей не проводилось", - сказали в пресс- службе. Разлив произошел по адресу: ул. Плеханова, д. 19, уточнили в ведомстве.

Движение транспорта на ул. Плеханова из-за аварии не перекрывалось, отметили в комплексе городского хозяйства.