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Движение по ряду улиц в Хамовниках ограничат со 2 марта из-за подготовки к Параду Победы

Москва
26 февраля, 10:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, февраля. /ТАСС

Ограничения будут действовать примерно в течение половины всего месяца

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МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Движение автотранспорта в Хамовническом районе Москвы на некоторых улицах будет полностью перекрыто в течение нескольких дней марта в связи с проведением репетиций Парада Победы. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

"Участок: проезд Девичьего поля от перекрестка с улицей Плющихой до перекрестка с Новоконюшенным переулком. Период: 2, 5, 7, 12, 14, 16, 19, 21, 23, 26, 27, 29 марта с 07:00 до 09:30; 28 и 30 марта с 06:00 до 07:00 мск", - говорится в сообщении ЦОДД.

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