Маршруты автобусов в Москве изменятся после открытия участка Большой кольцевой линии метро

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Несколько столичных маршрутов наземного городского транспорта будут скорректированы в связи с открытием новых станций Большой кольцевой линии (БКЛ) метро, сообщается в понедельник на портале мэра и правительства Москвы.

"На нечетной стороне Шелепихинского шоссе появится остановка для автобусов № 4, 27 и 155, а на четной - для автобусов № 27 и 155. Автобусы № 4 будут заезжать к станции метро "Шелепиха" по Шелепихинскому шоссе при следовании к Силикатному заводу, а № 27 и 155 - в обоих направлениях", - говорится в сообщении.

Кроме того, будет введена остановка "Метро "Шелепиха" в Шмитовском проезде для маршрутов автобусов № 4, 69, 152, 243, 869 и троллейбусов № 54 и 66. Автобусы № 4 и 243 перестанут проходить через остановку "Шелепихинский мост" при следовании к Силикатному заводу, а остановку "Автокомбинат № 11" для автобусов М6, № 48 и 155 на 4-й Магистральной улице переименуют в "Метро "Хорошевская".

Данные изменения начнут действовать со вторника, 27 февраля.

О Большой кольцевой линии

Открытие первых пяти станций Большой кольцевой линии столичного метрополитена (БКЛ) прошло в понедельник. Теперь число станций московского метро достигло 212, а протяженность линий - около 360 км. На участке протяженностью 10,5 км открыты станции "Петровский парк", "ЦСКА", "Хорошевская", "Шелепиха" и "Деловой центр". Со станции "Деловой центр" можно будет попасть в зону торгового центра "Афимолл" и к другим объектам "Москва Сити".

Четыре из этих станций будут пересадочными. Так, с "Делового Центра" БКЛ можно будет перейти на одноименную станцию Солнцевской линии и "Выставочную" Филевской линии, станция "Шелепиха" БКЛ станет пересадочной с одноименной станцией Московского центрального кольца, а "Хорошевская" будет иметь пересадку со станцией "Полежаевская" Таганско- Краснопресненской линии. Пересадку между станциями "Петровский Парк" и "Динамо" Замоскворецкой линии откроют позже, пока там продолжаются работы по строительству наклонного перехода.

Непосредственно в состав будущего кольца войдут станции "Петровский Парк", "ЦСКА" и "Хорошевская", а станции "Шелепиха" и "Деловой Центр" станут от него ответвлением в направлении комплекса "Москва Сити". Ожидается, что открытие первого участка БКЛ повысит транспортную доступность пяти районов Москвы, в которых проживает более 480 тыс. жителей. Также улучшится транспортное обслуживание таких популярных объектов, как деловой центр "Москва Сити", стадионы "Динамо" и ЦСКА, дворец спорта "Мегаспорт".

БКЛ на схеме метро получит одиннадцатый номер. Сейчас этот номер у построенной почти полвека назад Каховской линии, которая в перспективе войдет в состав Большого кольца метрополитена. По завершении строительства длина кольца составит около 69 км. На новой кольцевой линии будет 18 пересечений с действующими линиями метро, семь - с радиальными направлениями железных дорог и два - с МЦК.