Росреестр организует консультации для жителей Москвы на встречах с префектами

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Московское управление Росреестра ввело формат консультаций для граждан на встречах префектов с жителями Москвы, говорится в сообщении ведомства.

"Наши специалисты в этом году впервые начали проводить консультации в ходе встреч префектов с населением. Без предварительной записи любой житель города может получить информацию по вопросам регистрации и учета объектов недвижимости", - приводятся в сообщении слова руководителя управления Игоря Майданова. По вопросам, требующим дополнительной проработки, консультанты ведомства самостоятельно свяжутся с обратившимися гражданами после приема, сказал Майданов.

Ближайшая консультация состоится 28 февраля 2018 года в 18:00 в помещении ГБОУ "Лицей №1580 при МГТУ им Н.Э. Баумана" по адресу: ул. Стасовой, д. 8 на встрече префекта Южного административного округа Алексея Челышева с жителями, сообщает ведомство.

Следующая консультация пройдет 28 марта для жителей Восточного административного округа Москвы в рамках встречи префекта Всеволода Тимофеева с населением в районе Косино-Ухтомский по адресу: ул. Святоозерская, д. 17, стр. 1, ГБОУ "Школа №2031".

Информация о проведении следующих запланированных консультаций в рамках встреч префектов с жителями районов будет размещена на официальном сайте Росреестра, а также на порталах округов Москвы, отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) впервые проведет единый "день консультаций" для граждан во всех субъектах Российской Федерации 1 марта 2018 года. Традиционно граждане устно могут пообщаться со специалистами ведомства через ведомственный центр телефонного обслуживания или записавшись на личный прием к различным руководителям. Таким образом, "день консультаций" позволит прийти на встречу к специалисту за оперативной консультацией, показав на месте документы. -