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Акция "На работу на велосипеде" пройдет в Москве с 14 по 27 мая

Москва
28 февраля, 12:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, февраля. /ТАСС

В мае прошлого года в акции приняли участие более 100 российских и международных компаний

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МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Ежегодная акция "На работу на велосипеде" пройдет в Москве с 14 по 27 мая. Об этом в среду сообщил ТАСС куратор проекта по развитию велокультуры Let's bike it!, советник замминистра транспорта РФ Владимир Кумов.

"В Москве акция пройдет с 14 по 27 мая. Она показывает, что ездить на велосипеде по ежедневным делам может быть легко и удобно, для этого не требуется специальная одежда или подготовка. Это не велопарад, привязанный к определенному маршруту и времени, участники просто едут по своим делам. Чтобы мотивировать новичков поехать на работу на велосипеде впервые, организаторы акции и компании устраивают конкурсы и делают в городе "энергетические точки", партнеры акции предоставляют участникам скидки и бонусы", - сказал собеседник агентства.

Акция пройдет при поддержке департамента транспорта Москвы. Мероприятие проводится в столице с 2014 года. По решению Министерства транспорта РФ, с 2015 года акция проходит во всероссийском формате два раза в год: в мае и в сентябре.

Год назад, в мае 2017 года, в акции "На работу на велосипеде" в Москве приняли участие более 100 российских и международных компаний.

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