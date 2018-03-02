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Мужчина попал под колеса электрички на северо-западе Москвы

Москва
2 марта, 22:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, марта. /ТАСС

По предварительным данным, мужчина переходил железнодорожные пути в неустановленном месте

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МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Электричка сбила мужчину на станции "Тушино" Рижского направления Московской железной дороги. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу.

"В районе платформы "Тушино" электропоезд сообщением Новоиерусалимск - Москва травмировал мужчину 1982 года рождения. Пострадавший госпитализирован", - сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, мужчина переходил железнодорожные пути в неустановленном месте. На месте работают сотрудники полиции.

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