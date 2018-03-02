Мужчина попал под колеса электрички на северо-западе Москвы

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Электричка сбила мужчину на станции "Тушино" Рижского направления Московской железной дороги. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу.

"В районе платформы "Тушино" электропоезд сообщением Новоиерусалимск - Москва травмировал мужчину 1982 года рождения. Пострадавший госпитализирован", - сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, мужчина переходил железнодорожные пути в неустановленном месте. На месте работают сотрудники полиции.