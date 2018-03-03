Около 200 студентов эвакуировали из общежития Архитектурного университета в Москве

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Спасатели эвакуировали около 200 человек из общежития Московского архитектурного университета из-за небольшого пожара. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Москве, возгорание произошло на третьем этаже 16-этажного здания на улице Орджоникидзе.

"В целях безопасности пожарно-спасательные подразделения совместно с администрацией объекта вывели из здания около 200 человек. В ходе проведения разведки и тушения пожара с 3 этажа спасены 6 человек. Сведений о пострадавших не поступало", - сказал собеседник агентства.

По его словам, к месту пожара направлены два автобуса "Мосгортранс" для размещения выведенных людей.

Пожар потушен, его площадь составила 5 кв. м.