Экстренные службы проверяют бесхозный предмет из вагона поезда московского метро

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Сотрудники экстренных служб проверяют подозрительный бесхозный предмет, обнаруженный в вагоне поезда на станции метро "Университет" Сокольнической линии Московского метрополитена. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"В первом вагоне поезда обнаружен подозрительный предмет, поезд был отогнан в тупик для последующей проверки", - сказал собеседник агентства.

По его словам, ожидается прибытие кинолога со служебной собакой. На движение электропоездов инцидент никак не повлиял.