Найденный в вагоне поезда московского метро бесхозный предмет не представляет опасности

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Сотрудники оперативных служб закончили проверку подозрительного предмета, найденного в вагоне поезда метро на станции "Университет" в Москве, угрозы он не представляет. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах города.

"Предмет, найденный в вагоне поезда метро на станции "Университет", оказался забытым пакетом. Угроза снята", - сказал собеседник агентства.

Как ранее сообщал источник ТАСС, поезд для проверки отогнали в тупик. На месте работали кинологические расчеты. На движение электропоездов инцидент не повлиял.