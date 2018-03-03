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Найденный в вагоне поезда московского метро бесхозный предмет не представляет опасности

Москва
3 марта, 13:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, марта. /ТАСС

Проверку предмета вели кинологические расчеты

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МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Сотрудники оперативных служб закончили проверку подозрительного предмета, найденного в вагоне поезда метро на станции "Университет" в Москве, угрозы он не представляет. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах города.

"Предмет, найденный в вагоне поезда метро на станции "Университет", оказался забытым пакетом. Угроза снята", - сказал собеседник агентства.

Как ранее сообщал источник ТАСС, поезд для проверки отогнали в тупик. На месте работали кинологические расчеты. На движение электропоездов инцидент не повлиял.

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