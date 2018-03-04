Власти Москвы ожидают мощный снегопад к 8 марта

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Столичные власти прогнозируют на 7 и 8 марта еще один аномальный снегопад, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства со ссылкой на заместителя мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.

По его словам, в воскресенье и понедельник в городе выпадет до 17 см снега, что составляет порядка половины мартовской нормы - 34 см.

"Новый снегопад в Москве начнется вечером 7 марта и продлится весь день 8 марта. Синоптики прогнозируют, что два этих аномальных снегопада, один за другим, принесут около месячной нормы осадков", - сказал Бирюков.

Ранее вице-мэр сообщил, что коммунальные службы города переведены в круглосуточный режим работы из-за сильного снегопада, на улицах Москвы в воскресенье работает порядка 10 тыс. единиц специализированной техники.

"По окончании активной фазы снегопада количество снеговывозящей техники на улицах Москвы будет увеличено в полтора раза", - пояснил заместитель мэра.

"Под особый контроль взята уборка от снега мест массового скопления людей, подходов к станциям метро, остановкам общественного транспорта, ТПУ, объектам социальной сферы и потребительского рынка", - добавил он.