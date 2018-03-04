Более двух тысяч сотрудников московского метро расчищают снег около вестибюлей станций

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Более двух тысяч сотрудников Московского метрополитена расчищают снег на площадках около вестибюлей станций. Соответствующую информацию столичная подземка распространила в воскресенье в своем аккаунте в Telegram.

"Более 2 тысяч человек устраняют последствия непогоды. Для удобства пассажиров они очищают от снега прилегающие к вестибюлям территории мосметро", - говорится в сообщении.

Службы Московского метрополитена перешли на усиленный режим работы в связи со снегопадом. Гидрометцентр прогнозирует в Москве в воскресенье пасмурную погоду, сильный снег и небольшой мороз до минус восьми градусов.