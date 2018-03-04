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Власти Москвы просят водителей не пользоваться личными автомобилями в связи с непогодой

Москва
4 марта, 21:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, марта. /ТАСС

Жителям предлагают воспользоваться городским транспортом

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МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Московский департамент транспорта в воскресенье призвал автомобилистов не пользоваться городским транспортом из-за плохих погодных условий. Об этом сообщили в воскресенье в пресс-службе департамента.

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"По данным Гидрометцентра, сегодня в Москве ожидается сильный снег, метель, ветер с порывами до 15 м/с. На дорогах возможно образование гололедицы и снежных заносов, что может привести к росту числа ДТП. Просим по возможности отказаться от поездок на личном транспорте и пользоваться городским. Московское метро, МЦК, Мосгортранс, ЦППК и МТ ППК полностью готовы к работе в условиях непогоды и сделают все для того, чтобы ваше передвижение по Москве было максимально быстрым и комфортным", - говорится в сообщении.

В департаменте также отметили, что в случае необходимости использования автомобилей водителям необходимо быть внимательными на дорогах и соблюдать правила парковки, чтобы не создавать помех снегоуборочной технике.

Ранее сообщалось, что 4-5 марта в столице выпадет порядка половины месячной нормы осадков, а 7-8 марта ожидается еще один аномальный снегопад.

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