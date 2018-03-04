Ликвидация последствий мощного снегопада в Москве продлится до субботы

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Столичные власти будут ликвидировать последствия мощного снегопада в городе до следующей субботы, говорится в сообщении пресс-службы комплекса городского хозяйства со ссылкой на заместителя мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.

Вице-мэр подчеркнул, что службы городского хозяйства справились со снегопадом. "Мы в ближайшие 12 часов ожидаем еще сантиметров пять, то есть всего выпадет более 20 см снега. Работы по уборке Москвы от снега продлятся до субботы, если снега дополнительно не выпадет", - говорится в сообщении со ссылкой на Бирюкова.

Ранее сообщалось, что 4-5 марта в столице выпадет порядка половины месячной нормы осадков, а 7-8 марта ожидается еще один аномальный снегопад.

Вице-мэр добавил, что на улицах города не было заторов автомобильного транспорта, тротуары почищены. За прошедшие сутки вывезено более 1 млн кубометров снега.

По данным Бирюкова, в настоящее время на улицах Москвы в круглосуточном режиме работает порядка 11 тыс. единиц снегоуборочной и снеговывозящей техники, привлечено около 30 тыс. рабочих.