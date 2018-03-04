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Полиция Подмосковья сообщила об отсутствии погибших в ДТП с автобусом у Домодедова

Москва
4 марта, 23:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, марта. /ТАСС

На месте работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства аварии выясняются

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МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Полиция Подмосковья по уточненным данным сообщила, что погибших в результате ДТП с участием автобусов на трассе М-4 "Дон" в районе Домодедова не было. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Ранее источник ТАСС в экстренных службах сообщал, что в ДТП с двумя автобусами в районе Домодедова погибли двое человек.

"На федеральной трассе М-4 "Дон" в районе 35-го км произошло ДТП с участием одного автобуса", - сообщили в ведомстве. Как отметили в пресс-службе, водитель автобуса в связи с плохими погодными условиями не справился с управлением, машину занесло, и в результате неуправляемого заноса автобус столкнулся с боковым разделительным ограждением, после чего улетел в кювет и перевернулся.

По предварительным данным, погибших в результате ДТП нет. На месте работают сотрудники ГИБДД, выясняются обстоятельства произошедшего, опрашивается водитель.

По данным подмосковного главка, в нескольких километрах от этого места происшествия было зафиксировано еще одно ДТП, также с участием автобуса, который из-за плохих погодных условий врезался в сугроб. Погибших и пострадавших в результате ДТП нет, информация уточняется.

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