Полиция Подмосковья сообщила об отсутствии погибших в ДТП с автобусом у Домодедова

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Полиция Подмосковья по уточненным данным сообщила, что погибших в результате ДТП с участием автобусов на трассе М-4 "Дон" в районе Домодедова не было. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Ранее источник ТАСС в экстренных службах сообщал, что в ДТП с двумя автобусами в районе Домодедова погибли двое человек.

"На федеральной трассе М-4 "Дон" в районе 35-го км произошло ДТП с участием одного автобуса", - сообщили в ведомстве. Как отметили в пресс-службе, водитель автобуса в связи с плохими погодными условиями не справился с управлением, машину занесло, и в результате неуправляемого заноса автобус столкнулся с боковым разделительным ограждением, после чего улетел в кювет и перевернулся.

По предварительным данным, погибших в результате ДТП нет. На месте работают сотрудники ГИБДД, выясняются обстоятельства произошедшего, опрашивается водитель.

По данным подмосковного главка, в нескольких километрах от этого места происшествия было зафиксировано еще одно ДТП, также с участием автобуса, который из-за плохих погодных условий врезался в сугроб. Погибших и пострадавших в результате ДТП нет, информация уточняется.