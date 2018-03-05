Москва объявила тендер на 1,2 млрд руб. на реставрацию фонтана "Каменный цветок" на ВДНХ

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Москва объявила тендер на реставрацию объекта культурного наследия федерального значения фонтан "Каменный цветок" на ВДНХ на 1,2 млрд рублей. Сведения о конкурсе были опубликованы на едином портале государственных закупок.

"Начальная цена контракта - 1,231 млрд рублей. <…> Дата рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе - 02. 04. 2018 г.", - говорится в материалах тендера.

Согласно документам конкурса, подрядчик должен будет завершить основные работы в течение года. Победителю предстоит отреставрировать облицовку фонтана рваным и полированным гранитом, отремонтировать чугунную и медную части композиции и чашу бассейна, воссоздать мозаику из смальты и остеклить световой фонарь. Гарантия на эти работы должна составить три года, согласно техническому заданию. Заказчиком реставрации выступило ГБУ "Гормост".

Фонтан "Каменный цветок" создали в 1954 году архитектор Константин Топуридзе и скульптор Прокопий Добрынин, это второй по значению фонтан на ВДНХ после "Дружбы народов". Центральная композиция фонтана решена в виде распускающегося цветка, который создан из больших бетонных плит, облицованных мозаикой из смальты. Образ - это отсылка к цветку из "Уральских сказок" Павла Бажова, которые были популярными в 1930-1950-х годах.