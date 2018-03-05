Третьяковка устроит ретроспективу картин Репина в 2019 году в Москве и Санкт-Петербурге

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Государственная Третьяковская галерея в 2019 году проведет в Москве и Санкт-Петербурге выставку работ художника-живописца Ильи Репина, которую затем отправит в Париж и Хельсинки. Об этом в интервью ТАСС рассказала директор галереи Зельфира Трегулова.

"В следующем 2019 году мы делаем в Москве и Санкт-Петербурге ретроспективу Репина, которую надеемся потом показать в более сжатом виде в Париже и в Хельсинки в 2020 и 2021 годах, соответственно", - сказала она.

Кроме того, в 2020 году Третьяковка проведет в России масштабную выставку, посвященную творчеству передвижников. Собеседница агентства отметила, что сейчас русское реалистическое искусство становится интересным и востребованным для российских международных проектов. По ее мнению, пришло время переосмысления творчества передвижников.

"Мы начинаем понимать, что это в гораздо большей степени попытка достучаться до сердец и сознания. Такая же попытка, которую предпринимали лучшие писатели того времени - Достоевский и Толстой - заставить людей задуматься и понять, что они должны сделать что-то, в первую очередь, трансформировав самих себя", - сказала директор Третьяковской галереи.

Илья Ефимович Репин (1844-1930) - русский художник- живописец, мастер портрета, исторических и бытовых сцен, автор картин "Бурлаки на Волге", "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года", "Парижское кафе", "Не ждали" и многих других.