Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.03:
$ 57.1
€ 70.17
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Музей меценатов Третьяковых планируют открыть в Москве в конце 2019 года

Москва
5 марта, 22:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, марта. /ТАСС

В нем будут подлинные вещи братьев, а также мультимедийная экспозиция об истории собирательства

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Музей русских меценатов Павла и Сергея Третьяковых может открыться в Москве в конце 2019 года. Об этом в интервью ТАСС сообщила директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.

"Самая главная точка приложения наших сил, то, что уже действительно реально начинает реализовываться, - это Дом-музей братьев Третьяковых в Голутвинском переулке в Москве. Мы действительно вышли на стадию реальной реконструкции", - сказала она.

Интервью

Зельфира Трегулова

Зельфира Трегулова: “Апофеоз войны” — самое мощное пацифистское высказывание в живописи

Перейти в раздел Интервью

По словам Трегуловой, работы ведутся за счет средств благотворителя, открытие музея запланировано на конец 2019 года. "Конец 2019 года - открытие музея. Не раньше", - сказала она.

Трегулова считает, что пришло время отдать должное Павлу Третьякову, "этому невероятному человеку", основавшему в 1856 году галерею в Москве. В советские годы имя Третьякова замалчивалось в силу купеческого происхождения и из-за его религиозных воззрений, говорит она.

"Только сейчас появились первые исследования, которые раскрывают нам идеологию, которой он следовал. А идеология была просто удивительной. В тот момент, когда в России не было ни одного музея национального искусства, молодой человек из купеческой семьи, будучи 26 лет от роду, поставил перед собой задачу создать первый в России национальный общедоступный музей, от которого "будет польза для многих и удовольствие для каждого", - рассказала директор галереи.

По ее словам, в музее будут подлинные вещи Павла Третьякова и его брата Сергея, который также был коллекционером. Кроем того, в особняке в Голутвинском переулке будет устроена мультимедийная экспозиция об истории собирательства.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Кто может проголосовать уже сейчас
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Что известно о Сергее Скрипале
2
В Солсбери в связи с инцидентом с отравлением экс-офицера ГРУ закрыт ресторан
3
Налоговая служба Швейцарии сообщила об 11 счетах Грудинина, в том числе в золоте
4
Сборная Чехии отозвала заявку на участие в этапе Кубка мира по биатлону в Тюмени
5
"Нафтогаз" готов к переговорам с "Газпромом" по газовым контрактам
6
Галушка: ВЭФ разрушил миф о возможности изоляции России
7
США, Россия, выборы: невмешательство — только на словах
Темы дня
Новости партнеров
Реклама