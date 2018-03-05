Музей меценатов Третьяковых планируют открыть в Москве в конце 2019 года

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Музей русских меценатов Павла и Сергея Третьяковых может открыться в Москве в конце 2019 года. Об этом в интервью ТАСС сообщила директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.

"Самая главная точка приложения наших сил, то, что уже действительно реально начинает реализовываться, - это Дом-музей братьев Третьяковых в Голутвинском переулке в Москве. Мы действительно вышли на стадию реальной реконструкции", - сказала она.

По словам Трегуловой, работы ведутся за счет средств благотворителя, открытие музея запланировано на конец 2019 года. "Конец 2019 года - открытие музея. Не раньше", - сказала она.

Трегулова считает, что пришло время отдать должное Павлу Третьякову, "этому невероятному человеку", основавшему в 1856 году галерею в Москве. В советские годы имя Третьякова замалчивалось в силу купеческого происхождения и из-за его религиозных воззрений, говорит она.

"Только сейчас появились первые исследования, которые раскрывают нам идеологию, которой он следовал. А идеология была просто удивительной. В тот момент, когда в России не было ни одного музея национального искусства, молодой человек из купеческой семьи, будучи 26 лет от роду, поставил перед собой задачу создать первый в России национальный общедоступный музей, от которого "будет польза для многих и удовольствие для каждого", - рассказала директор галереи.

По ее словам, в музее будут подлинные вещи Павла Третьякова и его брата Сергея, который также был коллекционером. Кроем того, в особняке в Голутвинском переулке будет устроена мультимедийная экспозиция об истории собирательства.