МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Угроза взрыва на Киевском вокзале в Москве оказалась ложной, специалисты не нашли в здании подозрительных предметов. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

Ранее от неизвестного поступило сообщение об угрозе взрыва на Киевском вокзале.

"Проверка здания вокзала, а также прилегающей территории завершена. Никаких подозрительных предметов в ходе обследования обнаружено не было", - сказал собеседник агентства.

На месте работали кинологи со служебными собаками. На время проверки из здания вокзала было эвакуировано больше 200 человек. На движение поездов и пригородных электричек инцидент никак не повлиял.