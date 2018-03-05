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Угроза взрыва на Киевском вокзале в Москве оказалась ложной

Москва
5 марта, 22:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, марта. /ТАСС

Никаких подозрительных предметов в здании найдено не было

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МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Угроза взрыва на Киевском вокзале в Москве оказалась ложной, специалисты не нашли в здании подозрительных предметов. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

Ранее от неизвестного поступило сообщение об угрозе взрыва на Киевском вокзале.

"Проверка здания вокзала, а также прилегающей территории завершена. Никаких подозрительных предметов в ходе обследования обнаружено не было", - сказал собеседник агентства.

На месте работали кинологи со служебными собаками. На время проверки из здания вокзала было эвакуировано больше 200 человек. На движение поездов и пригородных электричек инцидент никак не повлиял.

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