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Неизвестные похитили сумку с более 2 млн рублей из автомобиля на западе Москвы

Москва
6 марта, 21:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, марта. /ТАСС

Инцидент произошел на Большой Дорогомиловской улице

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МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Полиция разыскивает грабителей, похитивших сумку из иномарки с более 2 млн рублей на западе Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"На Большой Дорогомиловской улице несколько грабителей похитили сумку, в которой находилось более 2 млн рублей, из автомобиля Range Rover", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве подтвердили факт инцидента. "Со слов заявителя, неизвестные открыто похитили сумку с крупной денежной суммой из его из автомобиля", - сообщили в ГУ МВД. Сейчас ведется розыск причастных к грабежу.

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