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Бирюков: весна придет в Москву не раньше двадцатых чисел марта

Москва
6 марта, 22:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, марта. /ТАСС

По словам заммэра столицы, в ближайшие сутки в Москве вновь ожидается небольшой снегопад

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МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Морозная погода задержится в столице до двадцатых чисел марта. Об этом в интервью "Российской газете", опубликованном во вторник на сайте издания, сказал заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"По нашим данным, до двадцатых чисел марта - зима в Москве будет еще в разгаре", - сказал он.

По словам Бирюкова, в ближайшие сутки в Москве вновь ожидается небольшой снегопад. Снежный покров увеличится "сантиметра на два, а сразу после праздника, в будущий понедельник - еще сантиметров семь снега".

Согласно прогнозу Гидрометцентра РФ, в ночь со вторника на среду в столице ожидаются морозы до минус 14 градусов. Ночные температуры в Москве до конца недели не поднимутся выше минус 10.

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Ранее сообщалось, что за зимний период 2017 и 2018 года в столице выпало 223 сантиметра снега. За это время на Москву обрушилось шесть мощных снегопадов.

По словам Бирюкова, московским властям не хватает ресурсов для вывоза всего снега с территории города. Он отметил, что для полной очистки столицы этой зимой пришлось бы вывезти 200 млн кубометров снега.

"Для того, чтобы полностью очистить в этом году столицу от снега, его пришлось бы вывезти 200 млн кубометров. Ну, а мощность имеющихся снеготаялок увеличить в пять раз", - сказал он.

Бирюков пояснил, что установить такое количество снегоплавильных установок невозможно не только по причине их дороговизны, но и из-за отсутствия возможности разместить дополнительные снеготаялки в городе без создания неудобств для жителей.

"Мы поступаем так, как поступают во всем мире: вывозим, что возможно, а остальное - примерно 10 миллионов кубометров, складируем на территориях промышленных зон и пустырях, чтобы потом постепенно убрать и оттуда", - сказал он, добавив, что с февраля столица живет в условиях "режима чрезвычайной ситуации".

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