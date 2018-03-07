В Третьяковской галерее открывается выставка "Василий Верещагин"

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Государственная Третьяковская галерея открывает в среду выставку "Василий Верещагин", посвященную известному русскому художнику. Она продлится до 15 июля, объявила на пресс-конференции в преддверии открытия генеральный директор музея Зельфира Трегулова.

В ретроспективе будет представлено более 500 произведений: живопись, графика, скульптура, фотография и архивные материалы. Основной состав экспозиции складывается из собрания Третьяковской галереи - около 100 живописных и 130 графических произведений. Показ будет дополнен работами из Государственного Русского музея, а также из музейных собраний Новгорода, Вологды, Ярославля, Казани, Иванова, Серпухова, Череповца, Перми.

Как рассказала ТАСС генеральный директор музея Зельфира Трегулова, Верещагин был одним из самых известных русских художников XIX века.

"При жизни составил 60 персональных выставок, первая состоялась в Лондоне. Персональные выставки с огромнейшим успехом проходили в большинстве европейских столиц", - отметила собеседница агентства.

Несколько входов в музей

Трегулова отметила, что посетителей будут запускать по 250 человек каждые 30 минут. "Сеанс начинается каждые 30 минут, продолжительность сеанса не ограничена. Можете провести целый день, хотя это создаст для нас определенные проблемы, мы не можем допустить, чтобы в зале находилось одновременно больше определенного количества людей. Потому что это не безопасно для перекрытий и не безопасно для художественных произведений - меняет климатические параметры в зале", - сообщила Трегулова.

По этой причине специально для удобства посетителей музей организует несколько входов в здание Новой Третьяковки со дня открытия выставки. Один из входов - для живой очереди на покупку билетов на выставку, другой - для посетителей, заранее купивших билет в кассах или онлайн. Еще один вход будет предназначен для людей, имеющих право внеочередного прохода, а также для владельцев карты Друга Третьяковки. Эта карта действует в течение года, дает возможность прохода на любой сеанс и ряд других преимуществ и привилегий, отметила Трегулова.

О жизни художника и выставке

Василий Васильевич Верещагин (1842-1904) - выдающийся русский живописец, историк, исследователь-этнограф, писатель, философ, путешественник, офицер. Выставка представляет собой масштабную ретроспективу лучших живописных и графических работ мастера.

По словам Трегуловой, Верещагин был человеком, который все время "стремился увидеть и узнать то, что ему было неизвестно и неведомо", чем объясняется "огромное количество путешествий, которое он совершил, и огромное количество военных действий, в которых он принимал участие".

Произведения будут демонстрироваться сериями, посвященными его походам и путешествиям: "Туркестанская", "Балканская", "Индийская", "Японская" серии, "Русский Север". Следуя такому методу экспонирования, кураторы выставки учитывают стремление самого художника сохранять целостность каждой серии и нераздельность их показа на выставках. Цикл "Трилогия казней" и "Палестинская серия" станут особыми разделами на выставке.

В своих путешествиях Верещагин собирал этнографические коллекции, использовавшиеся им для написания картин. Для создания особой атмосферы, окружавшей художника и его работы, экспозиция будет дополнена произведениями декоративно-прикладного искусства, фотографиями, а также мемориальными и этнографическими предметами из тех областей и стран, где работал Верещагин.

Кроме того, в витринах будут представлены архивные материалы (письма, документы, фотографии) и книги, изданные художником. На выставке предполагается показать несколько мультимедийных проектов. Будет издан каталог выставки, а также несколько книг: из серий "Художник в ГТГ", "Путешествия художника", "Семейный альбом" и книга для детей "Зов странствий".