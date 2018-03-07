Москва начала поиск подрядчика на ремонт цоколя храма Христа Спасителя

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Столичный департамент по конкурентной политике разместил заявку о поиске подрядчика на реставрацию стилобатной части (верх ступенчатого цоколя) с балюстрадой храма Христа Спасителя, максимальная стоимость контракта - более 1,643 млрд рублей. Информация о конкурсе с ограниченным участием опубликована в среду на сайте госзакупок.

Заявки на "выполнение подрядных работ по объекту: "Ремонтно-восстановительные работы по восстановлению прочностных и эксплуатационных характеристик стилобатной части с балюстрадой комплекса храма Христа Спасителя" принимаются до 2 апреля. Заказчиком работ выступает департамент строительства Москвы.

Максимальная цена контракта составляет более 1,643 млрд рублей, источник финансирования - городской бюджет.