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Москва начала поиск подрядчика на ремонт цоколя храма Христа Спасителя

Москва
7 марта, 21:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, марта. /ТАСС

Стоимость контракта оценивается в 1,6 млрд рублей

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МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Столичный департамент по конкурентной политике разместил заявку о поиске подрядчика на реставрацию стилобатной части (верх ступенчатого цоколя) с балюстрадой храма Христа Спасителя, максимальная стоимость контракта - более 1,643 млрд рублей. Информация о конкурсе с ограниченным участием опубликована в среду на сайте госзакупок.

Заявки на "выполнение подрядных работ по объекту: "Ремонтно-восстановительные работы по восстановлению прочностных и эксплуатационных характеристик стилобатной части с балюстрадой комплекса храма Христа Спасителя" принимаются до 2 апреля. Заказчиком работ выступает департамент строительства Москвы.

Максимальная цена контракта составляет более 1,643 млрд рублей, источник финансирования - городской бюджет.

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