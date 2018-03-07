Льготы при поступлении в вуз предложили предоставить ученикам детских технопарков в Москве

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. В Москве рассмотрят возможность предоставления обучающимся детских технопарков льгот при поступлении в вузы. Как сообщается в среду на портале мэра и правительства Москвы, такое предложение выдвинул глава столичного департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Алексей Фурсин на совете ректоров вузов Москвы и Московской области.

Он предложил создать экспертный совет, в который войдут представители ведомства, технопарков, столичных вузов, а также образовательных и индустриальных партнеров.

"Мы могли бы устраивать для ребят экзамен по теории и практике. По его результатам совет принимал бы решение о поощрении того или иного выпускника технопарка. Например, это может быть прибавка от 10 и более баллов к результатам их Единого государственного экзамена", - сказал Фурсин.

Как отмечается на портале, в Москве действуют 12 детских технопарков. Планируется, что ежегодно более 35 тыс. школьников смогут проходить в них предпрофессиональную подготовку, а с выпускниками технопарков будут заключаться отложенные трудовые договоры.