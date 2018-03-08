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При пожаре в жилом доме на востоке Москвы спасли пять человек

Москва
8 марта, 6:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, марта. /ТАСС

Площадь возгорания составила 47 кв. м

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МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали возгорание, произошедшее в 12-этажном жилом доме на улице Хлобыстова в Москве, никто не пострадал, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе столичного главка МЧС РФ.

"Пожар произошел в доме 20, корпус 2 по улице Хлобыстова. В ходе тушения спасены пять человек", - сказали в ведомстве.

В свою очередь источник в экстренных службах сообщил ТАСС о госпитализации троих человек, включая младенца.

"Трое человек, включая грудного ребенка, госпитализированы в лечебные учреждения после пожара в доме 20, корпус 2 по улице Хлобыстова", - сказал собеседник агентства.

По словам сотрудника пресс-службы, очаг возгорания находился в квартире на четвертом этаже дома, откуда огонь частично перешел на балконы пятого и шестого этажей. Площадь пожара составила 47 кв. м, в 5:22 мск его ликвидировали.

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