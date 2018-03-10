Облачная погода с прояснениями и до 6 градусов мороза ожидается в Москве в субботу

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Температура в Москве в субботу опустится до 6 градусов ниже нуля, возможен небольшой снег. Это следует из прогноза, опубликованного на сайте Гидрометцентра.

Днем 10 марта в Москве ожидается 4-6 градусов мороза, облачно с прояснениями, местами небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Атмосферное давление составит 751 мм ртутного столба, сообщают метеорологи.

По области ожидается до 9 градусов мороза.

В ночь на воскресенье температура опустится до 10-12 градусов мороза. Ветер усилится до 5-10 м/с. По области температура составит 9-14 градусов ниже нуля.