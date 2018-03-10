Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.03:
$ 56.8
€ 70.53
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Облачная погода с прояснениями и до 6 градусов мороза ожидается в Москве в субботу

Москва
10 марта, 7:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, марта. /ТАСС

По области ожидается до минус 9 градусов

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Температура в Москве в субботу опустится до 6 градусов ниже нуля, возможен небольшой снег. Это следует из прогноза, опубликованного на сайте Гидрометцентра.

Днем 10 марта в Москве ожидается 4-6 градусов мороза, облачно с прояснениями, местами небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Атмосферное давление составит 751 мм ртутного столба, сообщают метеорологи.

По области ожидается до 9 градусов мороза.

В ночь на воскресенье температура опустится до 10-12 градусов мороза. Ветер усилится до 5-10 м/с. По области температура составит 9-14 градусов ниже нуля.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Антирейтинг кандидатов в президенты России
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Самарский министр культуры назвал безобразным поведение Михаила Ефремова
2
В защиту демократии: наши выборы сквозь призму американского опыта
3
Михаил Ефремов считает, что публика в Самаре не поняла идею автора спектакля
4
Путин подписал закон об изменении правил выплаты выигрышей в лотереях
5
Путин: США до переворота в Киеве просили РФ сделать все, чтобы Янукович не применил армию
6
Лавров в Зимбабве в заочной полемике рассказал Тиллерсону о правилах поведения в гостях
7
Путин: Россия не выдаст США лиц, обвиненных во вмешательстве в выборы
Темы дня
Новости партнеров
Реклама