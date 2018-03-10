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При пожаре на складе Московского суворовского училища никто не пострадал

Москва
10 марта, 11:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, марта. /ТАСС

В Минобороны добавили, что устанавливают причины происшествия

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МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Министерство обороны РФ подтвердило информацию о возгорании на складе Московского суворовского военного училища, в результате происшествия пострадавших нет.

"Сегодня в 09:24 мск произошло задымление электропроводки в одном из помещений продовольственного склада на территории Московского суворовского военного училища. В 10:00 мск задымление было ликвидировано. Никто не пострадал", - сообщили ТАСС в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны, добавив, что причины происшествия устанавливают.

Ранее источник в экстренных службах города сообщил, что в здании на ул. Енисейской, д. 41, где расположен склад Московского суворовского училища, произошло возгорание в электрощитовой на площади 20 кв. м.

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