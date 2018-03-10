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Госавтоинспекция предупреждает водителей о снегопаде в Москве

Москва
10 марта, 12:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, марта. /ТАСС

В связи с ухудшением погодных условий ГИБДД столицы просит водителей и пешеходов быть внимательными на дорогах

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МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Снегопад ожидается в Москве в субботу. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичного управления ГИБДД РФ.

"В субботу в Москве ожидается выпадение осадков в виде снега. Согласно данным Гидрометцентра России, снегопад не будет носить интенсивного характера. По предварительным расчетам, в течение дня выпадет лишь около 3 см снега", - сказал сотрудник пресс-службы.

В связи с ухудшением погодных условий ГИБДД Москвы просит водителей быть максимально внимательными на дорогах, соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скоростной режим, избегать резкого торможения. "Также водителям следует проверить работу тормозной системы, уровень незамерзающей жидкости и работу световых приборов", - предупредили в пресс-службе.

Осторожность следует проявлять и пешеходам. "Выпадение осадков снижает видимость на дорогах. В интересах собственной безопасности Госавтоинспекция рекомендует пешеходам использовать светоотражающие элементы, которые сделают их более заметными для водителей. Кроме того, передвигаться следует только по тротуарам, переходить проезжую часть только по пешеходным переходам, предварительно убедившись в безопасности", - сказал он.

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