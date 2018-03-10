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Вертолет эвакуировал школьника, которого сбил автомобиль на севере Москвы

Москва
10 марта, 14:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, марта. /ТАСС

Автомобиль наехал на 14-летнего подростка в районе Дмитровского проезда

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МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Санитарный вертолет госпитализировал подростка, которого сбил автомобиль на севере Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.

"В районе Дмитровского проезда, дом 18 автомобиль наехал на мальчика 14 лет. Экипаж санитарного вертолета Московского авиационного центра эвакуировал с места аварии пострадавшего подростка с различными травмами в лечебное учреждение Москвы", - сказал собеседник агентства.

На борту его сопровождает авиамедицинская бригада. Обстоятельства происшествия устанавливают.

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