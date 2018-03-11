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Количество индивидуальных предпринимателей в Москве за 2017 год выросло на 11%

Москва
11 марта, 14:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, марта. /ТАСС

Как сообщил Сергей Собянин, общее число владельцев патентов для ИП превысило 284 тыс. человек

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Мэр Москвы Сергей Собянин

Мэр Москвы Сергей Собянин

© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Количество индивидуальных предпринимателей (ИП) выросло в Москве в 2017 году на 11,3%, превысив 284 тыс. человек. Об этом в воскресенье сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

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"Подсчитали, что в прошлом году у нас зарегистрировалось гораздо больше индивидуальных предпринимателей, чем раньше. Количество московских ИП за год выросло на 11,3%. Теперь их больше 284 тысяч", - написал он в своем Twitter.

В октябре 2017 года руководитель департамента экономической политики и развития столицы Владимир Ефимов сообщил, что с 2010 по 2017 годы число индивидуальных предпринимателей в Москве выросло на 70%. Он связал рост с расширением сферы применения патентов для ИП, отметив, что их продажи увеличились в 4,5 раза по сравнению с 2012 годом. В 2017 году было выдано на 44% патентов больше, чем в предыдущем, заявляли городские власти.

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