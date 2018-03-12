Температура воздуха в Москве поднимется до нуля в понедельник

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Температура около нуля и облачная погода с небольшими осадками ожидаются в Москве в понедельник. Об этом сообщается в прогнозе, опубликованном на сайте Гидрометцентра.

Днем 12 марта в Москве ожидается минус 1 - плюс 1 градус, облачно, небольшие осадки. Ветер южный 3-8 м/с. Атмосферное давление составит 753 мм ртутного столба, сообщают метеорологи.

По области ожидается от минус 3 до плюс 2 градусов.

В ночь на вторник температура в Москве опустится до 3 - 5 градусов мороза. Давление понизится до 747 мм ртутного столба. По области температура составит 3 - 8 градусов ниже нуля.