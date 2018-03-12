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Около 1,5 тыс. организаций принимают участие в проекте по активному долголетию в Москве

Москва
12 марта, 14:25 UTC+3

Среди них около 40 некоммерческих организаций

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МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Около полутора тысяч государственных и частных организаций разной направленности принимают участие в реализации проекта по активному долголетию в Москве, сообщил в понедельник журналистам глава столичного департамента труда и соцзащиты населения Владимир Петросян.

В феврале текущего года мэр Москвы Сергей Собянин объявил о старте пилотного проекта, посвященного активному долголетию, в рамках которого пожилые москвичи получат возможность бесплатно посещать оздоровительные, культурные, образовательные и спортивные досуговые занятия.

"Для участия в проекте уже заявились 1500 организаций различной направленности, среди них 55 организаций частного бизнеса и 40 некоммерческих организаций", - сказал Петросян.

Площадки для проведения занятий созданы в каждом районе Москвы, участниками программы могут стать пенсионеры, постоянно зарегистрированные в Москве и не имеющие медицинских противопоказаний. Запись для участия в проекте открылась 1 марта, подать заявку можно через территориальные центры соцобслуживания. "За это время желание участвовать в проекте выразили 36 тыс. москвичей. Сформировано 1100 групп, 600 из них уже приступили к работе", - добавил Петросян.

Он подчеркнул, что по итогам реализации проектного проекта с учетом пожеланий его участников будет разработана и принята постоянно действующая программа по активному долголетию для москвичей старшего возраста. Для координации и оценки эффективности проекта создан общественный совет, в который вошли известные музыканты, телеведущие, актеры, спортсмены. Ранее Петросян сообщал, что на реализацию программы в 2018 году планируется выделить 3 млрд рублей.

По данным столичной мэрии, в настоящее время в столице проживают свыше 3 млн пенсионеров, из них более 650 тыс. человек - пенсионеры до 65 лет, порядка 600 - в возрасте 100 лет. 

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