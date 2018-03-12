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Власти Москвы могут применить "умную" праздничную подсветку на следующий Новый год

Москва
12 марта, 17:51 UTC+3

Такая подсветка предполагает, что диспетчер сможет проверить, горит ли фонарь, а при необходимости включить или выключить его вручную

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МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Энергосберегающую праздничную новогоднюю подсветку могут использовать в Москве накануне следующих зимних праздников. Об этом в понедельник сообщил ТАСС глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

"Да, можно рассмотреть такой вопрос (в следующем году). Но сначала надо понять, какие энергосберегающие ресурсы будут применяться в праздничной подсветке", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС об использовании энергосберегающей новогодней подсветки на следующий Новый год.

Ранее генеральный директор компании "ОЭК" Андрей Майоров сообщал, что власти Москвы к концу 2018 года установят в городе 49 тыс. фонарей с дистанционным управлением. По его словам, установка "умных" фонарей позволит в будущем диспетчеру отслеживать, горит или не горит фонарь, а также включить или выключить его вручную.

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