Власти Москвы могут применить "умную" праздничную подсветку на следующий Новый год

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Энергосберегающую праздничную новогоднюю подсветку могут использовать в Москве накануне следующих зимних праздников. Об этом в понедельник сообщил ТАСС глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

"Да, можно рассмотреть такой вопрос (в следующем году). Но сначала надо понять, какие энергосберегающие ресурсы будут применяться в праздничной подсветке", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС об использовании энергосберегающей новогодней подсветки на следующий Новый год.

Ранее генеральный директор компании "ОЭК" Андрей Майоров сообщал, что власти Москвы к концу 2018 года установят в городе 49 тыс. фонарей с дистанционным управлением. По его словам, установка "умных" фонарей позволит в будущем диспетчеру отслеживать, горит или не горит фонарь, а также включить или выключить его вручную.