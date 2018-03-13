В Москве из-за мороза продлили сезон катков

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Столичные власти решили продлить работу катков в 19 городских парках по меньшей мере на неделю - до 18 марта, - из-за сохраняющейся морозной погоды. Об этом сообщается во вторник на портале мэра и правительства Москвы.

"Ледовый сезон во всех парках планировалось закрыть 11 марта. Но так как в столице все еще держится морозная погода, решили продлить его минимум на неделю ", - приводится в сообщении комментарий пресс-службы Мосгорпарка.

Как уточняется, до воскресенья, 18 марта, будут работать каток в Бабушкинском парке и парке "Красная пресня". Катки в саду имени Баумана, "Сокольниках", и усадьбе Воронцово будут открыты для всех желающих вплоть до потепления. Продлено время работы катков в Коломенском, а также в Филевском, Измайловском, Таганском, Лианозовском и Гончаровском парках, в парке "Дубки", "Северное Тушино", парках Дружбы и 50-летия Октября, Северного речного вокзала, а также в парке на Ангарской улице, в усадьбе Люблино и усадьбе Деда Мороза.

Как отмечают в мэрии, за эту зиму столичные катки посетили более 2 млн человек - на 200 тыс. больше, чем в 2017 году