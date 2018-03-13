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Четыре козленка и три ягненка появились на "Городской ферме" на ВДНХ в Москве

Москва
13 марта, 9:56 UTC+3

Любой желающий может поучаствовать в выборе имен для двух камерунских козлят

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© Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Четыре козленка и три ягненка появились в семейно-образовательном центре "Городская ферма" на ВДНХ в начале марта. Все желающие могут принять участие в выборе имен для камерунских козлят, сообщается во вторник на портале мэра и правительства Москвы.

"Самым долгожданным событием стало появление малышей у камерунской козы Пятнашки и зааненского козла Ивана. В начале марта они стали родителями козочки и козлика. Имена новорожденным выберут участники официальных групп ВДНХ в соцсетях", - приводится на портале информация пресс-службы ВДНХ. Отмечается, что конкурс на лучшие клички стартует 13 марта, его подробности размещены на официальных страницах ВДНХ в соцсетях.

Кроме камерунских коз на ферме появились две курдючные овечки и ягненок. "Главной особенностью этих животных является курдюк, который без труда можно разглядеть со стороны. Поэтому их сравнивают с верблюдами: в курдюке баран накапливает витамины, минеральные вещества, жир и запас воды", - отмечается в сообщении.

Также на ферме родились две англо-нубийские козочки Ля-Ля и Звездочка. Эти козы отличаются от обычных широкими длинными ушами, свисающими ниже мордочки на несколько сантиметров.

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