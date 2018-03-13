Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.03:
$ 56.94
€ 70.16
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Собянин назвал ключевые проекты развития Московского транспортного узла

Москва
13 марта, 12:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, марта. /ТАСС

Мэр отметил, транспортная программа столицы будет синхронизирована с другими действующими в городе программами

Поделиться
Материал из 1 страницы
Мэр Москвы Сергей Собянин во время открытия первого участка Большой кольцевой линии московского метро

Мэр Москвы Сергей Собянин во время открытия первого участка Большой кольцевой линии московского метро

© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин обозначил ключевые проекты развития столичного транспортного узла на ближайшие годы. Речь идет о строительстве хордовых магистралей, новых станций метро и вводе пассажирского движения на Московских центральных диаметрах, сообщил он во вторник на заседании президиума правительства в городской мэрии.

"В последнее десятилетие Москва столкнулась с серьезными вызовами в этой отрасти, количество машин в столичном регионе нарастает в арифметической прогрессии, увеличивается количество жителей, увеличивается туристический поток. Правительство Москвы приняло беспрецедентную программу изменений. Речь идет о строительстве линий метро, реконструкции действующих линий, строительстве новой улично-дорожной сети, регулировании движения на дорогах, обновлении подвижного состава", - сказал Собянин.

По его мнению, все это улучшило транспортную ситуацию, "тем не менее перед нами стоит не менее масштабная задача дальнейшего улучшения транспортной ситуации в столице: в ближайшие годы будут построены хордовые сообщения, будет введена федеральная трасса ЦКАД, построена Большая кольцевая линия метро, новые радиальные линии, Московские центральные диаметры".

По словам мэра, транспортная программа Москвы будет синхронизирована с другими действующими столичными программами. Все это, отметил градоначальник, позволит "кардинальным образом изменить транспортную ситуацию" в городе.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Собянин, Сергей Семенович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Антирейтинг кандидатов в президенты России
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Генштаб ВС РФ: США планируют ракетно-бомбовый удар по правительственным кварталам Дамаска
2
Лавров: Москва не получала от Лондона запроса по веществу из дела Скрипаля
3
Биография Олега Табакова
4
Водительские права москвичей могут начать продлевать автоматически
5
МИД: для делегации США стало сюрпризом указание не участвовать во встрече с РФ в Женеве
6
Ставка на ужесточение, или зачем британский премьер грозит Москве
7
Удивление, огорчение и восторг китайских туристов в Москве
Темы дня
Новости партнеров
Реклама