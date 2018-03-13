Собянин назвал ключевые проекты развития Московского транспортного узла

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин обозначил ключевые проекты развития столичного транспортного узла на ближайшие годы. Речь идет о строительстве хордовых магистралей, новых станций метро и вводе пассажирского движения на Московских центральных диаметрах, сообщил он во вторник на заседании президиума правительства в городской мэрии.

"В последнее десятилетие Москва столкнулась с серьезными вызовами в этой отрасти, количество машин в столичном регионе нарастает в арифметической прогрессии, увеличивается количество жителей, увеличивается туристический поток. Правительство Москвы приняло беспрецедентную программу изменений. Речь идет о строительстве линий метро, реконструкции действующих линий, строительстве новой улично-дорожной сети, регулировании движения на дорогах, обновлении подвижного состава", - сказал Собянин.

По его мнению, все это улучшило транспортную ситуацию, "тем не менее перед нами стоит не менее масштабная задача дальнейшего улучшения транспортной ситуации в столице: в ближайшие годы будут построены хордовые сообщения, будет введена федеральная трасса ЦКАД, построена Большая кольцевая линия метро, новые радиальные линии, Московские центральные диаметры".

По словам мэра, транспортная программа Москвы будет синхронизирована с другими действующими столичными программами. Все это, отметил градоначальник, позволит "кардинальным образом изменить транспортную ситуацию" в городе.