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Технологии "умного дома" могут стать массовыми в Москве к 2025 году

Москва
13 марта, 15:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, марта. /ТАСС

В частности, в список этих технологий входит ведение подсчета ресурсов и влияние на энергоэффективность, обеспечение безопасности, способность дома "подстраиваться" под пользователя.

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МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Технологии "умного дома" могут войти в обиход жителей Москвы к 2025 году, считает начальник отдела аналитики и статистики отрасли информационно-коммуникационных технологий столичного департамента информационных технологий Евгений Альминов.

Совокупность технологий "умного дома" включает в себя ведение подсчета потребляемых ресурсов и влияние на энергоэффективность, обеспечение безопасности жилища, а также способность дома подстраиваться и реструктурироваться под прогресс и нужды пользователя.

"Я бы хотел остановится на том, как изменится потребление услуг обычных жителей [Москвы] в 2025 году по сравнению с 2017 годом. Мы планируем краткое увеличение объема мобильного трафика - более чем в пять раз. <...> Также горожане начнут активно пользоваться новыми услугами и технологиями, <...> тот же каршеринг (аренда автомобилей - прим. ТАСС) или "умный дом". К 2025 году, думаю, "умный дом" может уже появиться [в обиходе жителей Москвы], <...> барьеров для развития "умного дома" сейчас нет", - сказал он во вторник на мероприятии "Цифровой город Москва - итоги 2017 года и образ будущего".

Он добавил, что уже сейчас многие операторы сотовой связи в рамках обычных тарифов предлагают пакеты для "умного дома", "где можно подключать много устройств в рамках одного счета". По его данным, доля жителей столицы, использующих устройства "умного дома", вырастет с 5% в 2017 году до 30% в 2025 году.

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