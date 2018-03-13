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Москвичи установили более 1 тыс. кормушек в рамках акции "Покорми птиц зимой"

Москва
13 марта, 16:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, марта. /ТАСС

Акция проходила в период с 31 января по 20 февраля

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МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Участники акции "Покорми птиц зимой" установили более 1 тыс. кормушек в период с 31 января по 20 февраля в Москве. Об этом во вторник в ходе заседания комиссии Мосгордумы по экологической политике сообщила ее председатель Зоя Зотова.

"В ходе акции "Покорми птиц зимой", которая проходила в период с 31 января по 20 февраля, более 1 тыс. кормушек было установлено жителями Москвы", - сказала Зотова.

На заседании Зотова также провела награждение участников акции по 8 номинациям. Депутат отметила, что самому молодому активисту было 2,8 лет, а самому взрослому - 71 год.

По словам депутата, в апреле в Москве также планируется провести еще одну акцию "Убери за своим питомцем". "Цель акции - воспитание привычки у жителей Москвы убирать за своим питомцем на улицах города. Наша задача, чтобы владельцы своих питомцев носили с собой пакетик и совочек", - сказала Зотова.

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