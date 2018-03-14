Более 500 учреждений культуры будут представлены на Московском культурном форуме

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Более 500 учреждений культуры примут участие в "Московском культурном форуме-2018", который пройдет с 23 по 25 марта в Центральном выставочном зале "Манеж", сообщил в среду руководитель Департамента культуры Москвы Александр Кибовский.

"За три дня на мероприятии будет представлено около 500 учреждений культуры", сказал он на пресс-конференции в ТАСС.

В рамках форума пройдет более 800 мероприятий, более 500 мастер-классов и более 40 творческих встреч. Москвичи и гости столицы смогут узнать о библиотеках, посетить театральные постановки, концерты классической музыки, принять участие в дискуссиях с известными журналистами, актерами и телеведущими. Среди участников форума, в частности, режиссеры Дмитрий Бертман и Алексей Франдетти, журналист Владимир Познер, актриса Лия Ахеджакова, саксофонист Игорь Бутман.

"Московский культурный форум-2018" пройдет в Центральном выставочном зале "Манеж" с 23 по 25 марта. 24 марта в рамках форума пройдет акция "Ночь театров", которая продлится до 03:00. Запись откроется 20 марта. Вход на форум все три дня - свободный.