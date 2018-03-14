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Водителей в Москве просят не парковать машины под деревьями из-за ухудшения погоды

Москва
14 марта, 15:32 UTC+3

Автомобилистам рекомендуют вовсе отказаться от использования личных транспортных средств и пересесть на общественный транспорт

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МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Московских водителей просят соблюдать осторожность на дорогах из-за ухудшения погоды и не парковать машины под деревьями и рядом со слабо укрепленными конструкциями. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в среду на сайте ГКУ "Администратор московского парковочного пространства " (АМПП).

"По информации МЧС России, 14 марта и в ночь с 14 на 15 марта в столице ожидается серьезное ухудшение погоды. Москву накроет мокрый снег с дождем, возможно образование гололедицы, ветер усилится до 15 м/с. В связи с неблагоприятными погодными условиями <...> не паркуйте машины под деревьями и рядом со слабо укрепленными конструкциями. На дорогах будьте бдительны и держите дистанцию от впереди идущих транспортных средств", - говорится в сообщении.

Для поездок автомобилистам рекомендуют пользоваться общественным транспортом. "Личные автомобили просим оставлять только в разрешенных для этого местах, чтобы не создавать аварийных ситуаций и не мешать работе снегоуборочной техники", - отмечается в сообщении.

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