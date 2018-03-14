МЦК заменит навигацию на антивандальные указатели

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Масштабную замену навигационных элементов на антивандальные указатели планируют провести на станциях Московского центрального кольца (МЦК), сообщается в среду в официальном аккаунте железнодорожной магистрали в Telegram.

"Вскоре на МЦК мы проведем масштабное обновление навигации - заменим 814 навигационных элементов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что речь идет о замене указателей-наклеек, которые сейчас размещены на столбах навесов и информируют об остановках на первом и втором главных путях. Вместо наклеек на станциях установят антивандальные лайтбоксы.

"Также планируем добавить на станциях МЦК стенды безопасности, которые будут обращать внимание пассажиров на необходимость соблюдать правила безопасного поведения на железной дороге", - добавили в МЦК.