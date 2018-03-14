Мусоропереработка станет одной из основных тем Московского урбанистического форума

КАНН, 14 марта. /ТАСС/. Переработка мусора станет одной из основных тем для обсуждения в рамках Московского урбанистического форума, который состоится 17-22 июля 2018 года в российской столице. Об этом сообщил генеральный директор АНО "Московский урбанистический форум" Денис Бойков.

"В ходе форума пройдет сессия, посвященная мусоропереработке, эта тема, конечно, будет одной ключевых на форуме", - сказал Бойков на презентации форума в ходе Международной выставки недвижимости MIPIM.

Огранизационная особенность нынешнего форума состоит в том, что он будет проведен сразу после завершения чемпионата мира по футболу, подчеркнула заместитель руководителя департамента градостроительной политики Москвы Надежда Караванова.

"Финальный матч ЧМ-2018 состоится 15 июля, деловая программа форума продлиться 2 дня - 17 и 18 июля, однако в течение недели, до 22 числа мы подготовим масштабную фестивальную программу", - отметила Караванова.

Восьмой Московский урбанистический форум в этом году впервые пройдет в парке "Зарядье", ранее сообщал ТАСС. Ключевая тема форума определена как: "Мегаполис будущего. Новое пространство для жизни".

Седьмой Московский урбанистический форум проходил на ВДНХ с 6 по 12 июля 2017 года, в нем приняли участие 11 тысяч участников из 68 стран, а также 24 делегации.

Форум представляет из себя ежегодную международную конференцию в области градостроительства, архитектуры, экономики и инфраструктуры городов, это крупнейшее мероприятие такого рода в России. На пленарном заседании и других площадках форум собирает ведущих экспертов в области урбанистики со всего мира, представителей российских компаний, а также органов власти.