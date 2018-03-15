Гудков: на выборы мэра Москвы демократические силы должны выдвинуть единого кандидата

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков считает, что демократические силы должны выдвинуть единого кандидата на выборы мэра Москвы и губернатора Ленинградской области, которые пройдут в сентябре. Об этом он заявил в четверг журналистам по итогам встречи кандидата в президенты от партии "Гражданская инициатива" Ксении Собчак со сторонниками, в ходе которой политики объявили о создании Партии перемен.

Ранее Гудков заявлял о намерении баллотироваться на выборы мэра столицы и выражал надежду на то, что будет выдвинут партией "Яблоко". Однако 13 марта политик сообщил ТАСС о прекращении сотрудничества с этой партией.

"На выборах мэра должен быть единый кандидат от демократических сил", - заявил он.

"Мы будем вести переговоры, чтобы был единый кандидат как в Москве, так и в Санкт-Петербурге [на выборах губернатора Ленинградской области]", - продолжил Гудков.

По его словам, это вопрос открытый, и "если будет достигнуто соглашение о едином кандидате, то субъект выдвижения не так важен".