На севере Москвы неизвестные ограбили ювелирный магазин

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Неизвестные ограбили ювелирный магазин на Ленинградском проспекте, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе столичного главка МВД РФ.

"Вечером в четверг неизвестные вошли в ювелирный магазин на Ленинградском проспекте, дом 69, строение 2. Угрожая персоналу, предположительно, пистолетом, нападавшие разбили витрины, похитили ювелирные украшения и скрылись", - сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, в настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа, устанавливается перечень похищенного и размер материального ущерба.