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На севере Москвы неизвестные ограбили ювелирный магазин

Москва
15 марта, 21:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, марта. /ТАСС

На месте работают следователи, размер ущерба устанавливается

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МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Неизвестные ограбили ювелирный магазин на Ленинградском проспекте, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе столичного главка МВД РФ.

"Вечером в четверг неизвестные вошли в ювелирный магазин на Ленинградском проспекте, дом 69, строение 2. Угрожая персоналу, предположительно, пистолетом, нападавшие разбили витрины, похитили ювелирные украшения и скрылись", - сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, в настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа, устанавливается перечень похищенного и размер материального ущерба.

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