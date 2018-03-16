До 9 градусов мороза ожидается Москве в пятницу

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Облачная погода, местами снег и до 9 градусов мороза ожидаются в пятницу в Москве, сообщили в Гидрометцентре РФ.

Днем температура воздуха в столице составит от минус 9 до минус 7 градусов. Синоптики также предупреждают о небольшом снеге и гололедице, местами сильной. К вечеру ожидается понижение температуры до минус 17 градусов. Ночью температура опустится до минус 19 градусов, ветер северный, с порывами до 6-11 м/с.

Атмосферное давление составит 748 мм ртутного столба.

Температура в Подмосковье в пятницу днем будет колебаться от минус 12 до минус 7 градусов, к вечеру столбики термометров опустятся до 17 градусов мороза. Ночью ожидается до минус 22 градусов.