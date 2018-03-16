Жилой дом XIX века на Ивановской горке в Москве внесли в список памятников архитектуры

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Жилой дом Александрийского подворья на Ивановской горке в Москве, построенный в 1862 году, получил статус выявленного памятника архитектуры Москвы, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

"Жилой дом Александрийского подворья получил статус выявленного памятника архитектуры. В здании, расположенном по адресу: Подкопаевский переулок, дом 8/13/5, проживали духовники и их прислуга", - говорится в сообщении, опубликованном в пятницу.

Отмечается, что дом признали важной частью церкви Николая Чудотворца в Подкопаях и ее колокольни, являющихся объектом культурного наследия и входящих в историческую застройку Ивановской горки.

После внесения в реестр выявленных памятников архитектуры здание попадает под государственную охрану - его нельзя снести, а любые реставрационные или ремонтные работы необходимо согласовывать с Мосгорнаследием, говорится в сообщении.